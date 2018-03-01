NASA в очередной раз переносит запуск телескопа James Webb из-за поломки

Телескоп до настоящего времени планировали запустить в июне 2019 года, и этот запуск уже был перенесен в прошлом из-за проблем того, что весь спутник не работал должным образом. Теперь в новом докладе космического агентства говорится, что маловероятным является запланированный запуск James Webb, так как вряд ли он будет готов к запуску в июне следующего года, и, как таковой, проект, вероятно, увидит дальнейшие задержки.С таким сложным и сложным спутником, как James Webb, всегда имеется большая вероятность сбоя слаженных функций всей его системы. Тем не менее, было больше проблем, чем ожидалось, и, хотя миссия в настоящее время все еще имеет льготный период в полтора месяца, встроенный в график подготовки все больше и больше показывает недостаточность времени для исправления всего, что не работает должным образом в телескопе.Контрактирующая компания, работающая на телескопе, Northrop Grumman, в прошлом году планировала сократить штат сотрудников в ожидании завершения телескопа. Вместо этого работа увеличилась, так как весь рабочий круг занят круглосуточной сборкой телескопа, работая в трех текущих сменах в отчаянной, если в конечном итоге несколько бесполезной попытке заставить James Webb быть готовым к запуску.По данным Управления подотчетности правительства, этих усилий все еще недостаточно, чтобы закончить проект: «Учитывая некоторые текущие технические проблемы и оставшуюся работу по тестированию элемента космического корабля и полной интеграции телескопа и космического корабля в сочетании с продолжением более медленных, чем планировалось, работ в Northrop Grumman, мы считаем, что перенесенное окно запуска, вероятно, недостижимо».Это плохая новость для судьбы проекта, учитывая нынешнее отношение правительства США к работе NASA в целом. Более того, дополнительные задержки с James Webb могут плохо отразиться на проекте космического телескопа WFIRST, который станет следующим крупным проектом после того, как этот будет завершен и финансирование которого уже сокращено.Эксперты надеются, что все сложится удачно, и вскоре James Webb устремится в космос. В противном случае ученым никогда не удастся исследовать чудесные изображения, которые может предложить этот новый телескоп, и в результате мир станет намного беднее.