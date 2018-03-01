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Луна и Земля зародились внутри гигантского космического "бублика", считают астрономы

Американские планетологи считают, что Земля и Луна могли зародиться из гигантского космического «бублика», состоящего из газа и пыли. Подобный процесс могло спровоцировать столкновение нашей планеты с древним космическим телом Тейя, когда Земля потеряла 1/10 часть своей массы.

Луна и Земля зародились внутри гигантского космического "бублика", считают астрономы


По словам Сары Стюарт, научного сотрудника Университета Дэвиса (Калифорния, США), официальная теория происхождения Луны, как отколотой части Земли в результате столкновения с Тейей, всегда вызывали сомнения, так как форма спутника навевала на раздумья о совершенно иной истории древней Селены. Теперь же теория рождения внутри космического «бублика» объясняет тот факт, что Луна и Земля имеют практически одинаковый состав поверхности, ведь если бы она возникла в результате столкновения с Тейей, то состав спутника имел бы в себе и химическое содержание протопланетного тела, однако такого не наблюдается.

Ученые предположили, что результат столкновения древнего зародыша Земли и Тейи были более катастрофическими, в результате чего возник гигантский «бублик» из раскаленных металлических пород, пыли и газа, из которого со временем и образовалась Земля с Луной.

Во время быстрого охлаждения «бублика» его состав опадал на зачаток Земли и сгусток, из которого со временем сформировалась Луна. Это объясняет сходство химического состава нашей планеты и ее естественного спутника. Ученые заявляют, что намереваются создать компьютерную модель среды Луны внутри «бублика», дабы проследить ее эволюцию.
Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 16:15
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