Луна и Земля зародились внутри гигантского космического "бублика", считают астрономы
Американские планетологи считают, что Земля и Луна могли зародиться из гигантского космического «бублика», состоящего из газа и пыли. Подобный процесс могло спровоцировать столкновение нашей планеты с древним космическим телом Тейя, когда Земля потеряла 1/10 часть своей массы.
По словам Сары Стюарт, научного сотрудника Университета Дэвиса (Калифорния, США), официальная теория происхождения Луны, как отколотой части Земли в результате столкновения с Тейей, всегда вызывали сомнения, так как форма спутника навевала на раздумья о совершенно иной истории древней Селены. Теперь же теория рождения внутри космического «бублика» объясняет тот факт, что Луна и Земля имеют практически одинаковый состав поверхности, ведь если бы она возникла в результате столкновения с Тейей, то состав спутника имел бы в себе и химическое содержание протопланетного тела, однако такого не наблюдается.
Ученые предположили, что результат столкновения древнего зародыша Земли и Тейи были более катастрофическими, в результате чего возник гигантский «бублик» из раскаленных металлических пород, пыли и газа, из которого со временем и образовалась Земля с Луной.
Во время быстрого охлаждения «бублика» его состав опадал на зачаток Земли и сгусток, из которого со временем сформировалась Луна. Это объясняет сходство химического состава нашей планеты и ее естественного спутника. Ученые заявляют, что намереваются создать компьютерную модель среды Луны внутри «бублика», дабы проследить ее эволюцию.
По словам Сары Стюарт, научного сотрудника Университета Дэвиса (Калифорния, США), официальная теория происхождения Луны, как отколотой части Земли в результате столкновения с Тейей, всегда вызывали сомнения, так как форма спутника навевала на раздумья о совершенно иной истории древней Селены. Теперь же теория рождения внутри космического «бублика» объясняет тот факт, что Луна и Земля имеют практически одинаковый состав поверхности, ведь если бы она возникла в результате столкновения с Тейей, то состав спутника имел бы в себе и химическое содержание протопланетного тела, однако такого не наблюдается.
Ученые предположили, что результат столкновения древнего зародыша Земли и Тейи были более катастрофическими, в результате чего возник гигантский «бублик» из раскаленных металлических пород, пыли и газа, из которого со временем и образовалась Земля с Луной.
Во время быстрого охлаждения «бублика» его состав опадал на зачаток Земли и сгусток, из которого со временем сформировалась Луна. Это объясняет сходство химического состава нашей планеты и ее естественного спутника. Ученые заявляют, что намереваются создать компьютерную модель среды Луны внутри «бублика», дабы проследить ее эволюцию.
Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 16:15