Леонид Агутин сообщил, что отправил свою дочь в Америку, поскольку это была «вынужденная мера»

Елизавета – дочка знаменитых певцов Анжелики Варум и Леонида Агутина – почти всю жизнь проживает в США. Популярный исполнитель откровенно признался, что свою дочку решил отправить в Америку не за «лучшей жизнью», как большинство считает. По заверениям Леонида – это была «вынужденная мера».После появления на свет дочери ее знаменитые родители продолжали много гастролировать, чтобы зарабатывать деньги. Как рассказывает глава семейства, в те времена они «стоили мало», поэтому приходилось очень много работать. С воспитанием Лизы помогали родители Варум.В какой-то момент свекру Леонида понадобилась медицинская помощь, которую смогли оказать только в США. С тех пор мужчина с семьей остался там жить и заниматься воспитанием своей внучки. После гастролей родители навещали свою дочь в Америке.Стоит напомнить, что у Агутина двое детей. Дочка Полина родилась в 1996 году, когда у него были отношения с балериной Марией Воробьевой. Пара существовала недолго с 1994 по 1997 год. А Елизавета появилась на свет в 1999 году, в отношениях с артисткой Анжеликой Варум. Супруги вместе с 1997 года.