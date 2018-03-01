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Леонид Агутин сообщил, что отправил свою дочь в Америку, поскольку это была «вынужденная мера»

Леонид Агутин рассказал, что его дочь в Америке, поскольку это была «вынужденная мера».

Леонид Агутин сообщил, что отправил свою дочь в Америку, поскольку это была «вынужденная мера»


Елизавета – дочка знаменитых певцов Анжелики Варум и Леонида Агутина – почти всю жизнь проживает в США. Популярный исполнитель откровенно признался, что свою дочку решил отправить в Америку не за «лучшей жизнью», как большинство считает. По заверениям Леонида – это была «вынужденная мера».

После появления на свет дочери ее знаменитые родители продолжали много гастролировать, чтобы зарабатывать деньги. Как рассказывает глава семейства, в те времена они «стоили мало», поэтому приходилось очень много работать. С воспитанием Лизы помогали родители Варум.

В какой-то момент свекру Леонида понадобилась медицинская помощь, которую смогли оказать только в США. С тех пор мужчина с семьей остался там жить и заниматься воспитанием своей внучки. После гастролей родители навещали свою дочь в Америке.

Стоит напомнить, что у Агутина двое детей. Дочка Полина родилась в 1996 году, когда у него были отношения с балериной Марией Воробьевой. Пара существовала недолго с 1994 по 1997 год. А Елизавета появилась на свет в 1999 году, в отношениях с артисткой Анжеликой Варум. Супруги вместе с 1997 года.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 13:56
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