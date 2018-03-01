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Геологи: Следующий переворот полюсов Земли произойдет в Африке

Американские геологи университета Рочестера проанализировали колебания магнитосферы Земли за последние 2 тыс. лет, заключив, что следующий переворот полюсов планеты начнется в районе Южной Африки, сообщается в статье журнала Geophysical Research Letters.

Геологи: Следующий переворот полюсов Земли произойдет в Африке


Определенная точка в Африке вела себя "необычным образом" последние пару тысяч лет, поэтому ученые предположили, что именно данный регион станет поворотным центром во время смены полюсов планеты. В ЮАР геологи отыскали крайне необычную магнитную аномалию, где сила магнитного притяжения несколько раз снижалась до критических значений. Подобные показатели демонстрируют, что смена полюсов Земли начинается не спонтанно, а с определенных центров.

В южноафриканской точке, считают ученые, и ранее могли происходить смены полюсов. Впрочем, определить дату глобального катаклизма планетологи так и не смогли.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 15:45
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