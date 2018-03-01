Геологи: Следующий переворот полюсов Земли произойдет в Африке

Определенная точка в Африке вела себя "необычным образом" последние пару тысяч лет, поэтому ученые предположили, что именно данный регион станет поворотным центром во время смены полюсов планеты. В ЮАР геологи отыскали крайне необычную магнитную аномалию, где сила магнитного притяжения несколько раз снижалась до критических значений. Подобные показатели демонстрируют, что смена полюсов Земли начинается не спонтанно, а с определенных центров.В южноафриканской точке, считают ученые, и ранее могли происходить смены полюсов. Впрочем, определить дату глобального катаклизма планетологи так и не смогли.