Затяжная депрессия приводит к изменениям в мозге, предупреждают исследователи
Ученые Торонто заявили, что затяжные клинические депрессивные состояния приводят к необратимым изменениям в головном мозге. Результаты показали, что заболевание осуществляется в несколько этапов, каждый из которых нужно лечить отдельным способом, считают медики.
Для своего исследования ученые отобрали 25 человек с депрессией продолжительностью более чем десять лет, 25 с менее выраженным депрессивным состоянием и 30 психически здоровых участников в качестве контрольного сравнивания.
В ходе исследования было выявлено, что у испытуемых с затяжной депрессией транслокаторный белок, выделяющийся при воспалительных процессах, связанных с депрессивными состояниями, в организме было выявлено на 30% больше, чем у страдающих от депрессии не так давно.
Ученые считают, что именно этот белок является катализатором вечно унылого настроения, доминирующего при депрессии. В связи с этим, по мнению исследователей, нужно совершенно менять принципы лечения депрессии.
Для своего исследования ученые отобрали 25 человек с депрессией продолжительностью более чем десять лет, 25 с менее выраженным депрессивным состоянием и 30 психически здоровых участников в качестве контрольного сравнивания.
В ходе исследования было выявлено, что у испытуемых с затяжной депрессией транслокаторный белок, выделяющийся при воспалительных процессах, связанных с депрессивными состояниями, в организме было выявлено на 30% больше, чем у страдающих от депрессии не так давно.
Ученые считают, что именно этот белок является катализатором вечно унылого настроения, доминирующего при депрессии. В связи с этим, по мнению исследователей, нужно совершенно менять принципы лечения депрессии.
Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 15:15