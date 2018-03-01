Инженеры научили роботов выпиливать детали для самодельной мебели
Американские инженеры Массачусетского техинститута создали алгоритм, позволяющий роботам самостоятельно выпиливать детали мебели на заказ. Клиенту нужно только выбрать модель, изменив параметры деталей под свои потребности, сообщает MIT News.
Прочность конструкции просчитывается по максимальным нагрузкам, что позволяет покупателю оценить точность корректировки всех параметров. Затем система показывает список материалов, необходимых для сборки конструкции. Во время работы применяются три вида роботов: агрегат с торцовочной пилой, мобильные манипуляторы и роботизированный пылесос с электрическим лобзиком.
Робот-пылесос используется для вырезания деталей из массива дерева, проезжая по всей доске по заданной траектории. После этого подвижные манипуляторы подносят доски к пиле. В итоге машины предоставляют эксклюзивные детали, из которых нужно собрать полноценную конструкцию.
Прочность конструкции просчитывается по максимальным нагрузкам, что позволяет покупателю оценить точность корректировки всех параметров. Затем система показывает список материалов, необходимых для сборки конструкции. Во время работы применяются три вида роботов: агрегат с торцовочной пилой, мобильные манипуляторы и роботизированный пылесос с электрическим лобзиком.
Робот-пылесос используется для вырезания деталей из массива дерева, проезжая по всей доске по заданной траектории. После этого подвижные манипуляторы подносят доски к пиле. В итоге машины предоставляют эксклюзивные детали, из которых нужно собрать полноценную конструкцию.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 15:00