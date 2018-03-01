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Honda CR-V впервые получил семиместный салон и гибридный мотор

Японские производители представили европейскую версию кроссовера Honda CR-V пятой генерации, которая дебютирует в Женеве. Популярный автомобиль разработчики наделили гибридным двигателем и 7-местным салоном.

Honda CR-V впервые получил семиместный салон и гибридный мотор


Базовая версия Honda CR-V оснащена турбомотором VTEC Turbo с рабочим объёмом 1,5 литра. Работает агрегат на пару либо с 6-ступенчатой «механикой» либо с вариатором CVT. За дополнительную плату кроссовер можно будет оснастить системой полного привода.

Инновационная гибридная версия Honda CR-V получила силовой агрегат с двигателем объёмом 2.0 литра, который функционирует по циклу Аткинсона, и двумя электрическими моторами, один из них является генератором для зарядки литий-ионного аккумулятора.

В функциональный перечень кроссовера Honda CR-V входят аэродинамические жалюзи на радиаторе, информационно-развлекательный центр, адаптивные сиденья и другие опции. Стоимость актуальной версии кроссовера на российском рынке составляет от 1 859 000 рублей.
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Добавил: Алина Сегодня, 10:00
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