Седан Subaru Legacy доберется до рынка России в мае 2018 года

На российском рынке седан Subaru Legacy появится с 4-цилиндровым атмосферным двигателем ёмкостью 2,5 литра производительностью 175 лошадиных сил, он работает на пару с бесступенчатым вариатором. В оснащение автомобиля входит современная мультимедийная система с сенсорным дисплеем с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, камера заднего вида, круиз-контроль, мониторинг слепых зон, улучшенная шумоизоляция и другие опции.Для российских автолюбителей седан Subaru Legacy будет доступен с двумя вариантами отдели салона и с шестью расцветками кузова. Для России стоимость автомобиля пока не называется, а на американском рынке базовая модификация седана реализуется по цене 22 200 долларов, в переводе на российскую валюту это составляет 1 250 000 рублей.