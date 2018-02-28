Ученые: Черные дыры маленьких галактик могут испускать гамма-лучи

Ученые считают, что только массивные галактики (являющиеся блазарами) содержат достаточно энергии, чтобы испускать колоссальные струи излучения, мощность которых позволяет им простираться на тысячи световых лет. Последние же исследования Палии доказывают, что на подобное способны и небольшие галактики.«Блазары – один из видов активных галактик, – комментирует Марко Айело, профессор физики и астрономии, помощник Палии. – В центре этих галактик находятся сверхмассивные черные дыры, способные ускорять частицы до скорости света и удерживать их коллимированными в узких лучах, называемых струями, которые становятся очень яркими источниками света».Описанные струи – одни из самых экстремальных источников гамма-излучения в космическом пространстве.«Блазары должны иметь очень массивные черные дыры в центре, – сказал Палии. – Мы не ожидали, что мощные струи могут исходить из таких небольших источников, как наша галактика».Когда космический телескоп NASA «Fermi», запущенный в 2008 году, обнаружил гамма-излучения от четырех спиральных галактик, физики были озадачены, не является ли это исключением из общего правила.Вайдехи Палии изучил данные телескопа и совершил настоящий прорыв, доказав, что даже мелкие источники способны запускать мощное гамма-излучение.Айело и Палии намерены использовать Космический телескоп Хаббл, чтобы заглянуть в яркие центры семи источников, которые они обнаружили, и точно определить, являются данные галактики эллиптическими или спиральными.«Очень важно изучить среду сверхмассивных черных дыр, способных запускать струи, в которых ускорение частиц происходит в экстремальных астрофизических условиях», – добавил Дитер Хартманн, профессор физики и астрономии, соавтор исследования.Исследователи считают, что такие открытия помогут понять эволюцию Вселенной.