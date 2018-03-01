Штабы Собчак и Жириновского отреагировали на конфликт во время предвыборных дискуссий

Предвыборные штабы Ксении Собчак и Владимира Жириновского отреагировали на столкновения между лидером партии ЛДПР и журналисткой во время дискуссий в эфире «Россия 1».Стало известно, что во время предвыборных обсуждений бывшая телеведущая проекта «Дом-2» Ксения Собчак решила облить водой главу партии ЛДПР Владимира Жириновского. Политик не стал молчать и в адрес Собчак посыпались оскорбления.В штабе Жириновского рассмотрели в инциденте «исторический плагиат», когда в 1995 году глава ЛДПР лично плескал соком в конкурента во время прямого эфира. На тот момент оппонентом Владимира Вольфовича был Борис Немцов.В пресс-службе Жириновского данное происшествие назвали «отвратительной провокацией»: с самого начала своего первого выступления Ксения Собчак без оснований обозвала политика «клоуном».В штабе журналистки собираются подать в суд. Пресс-секретарь Собчак Ксения Чудинова заявила, что представители закона собираются рассмотреть возможность, чтобы подать эффективную жалобу. Точную формулировку иска пока никто не называет, поскольку нужно еще будет поработать над этим с юристами.