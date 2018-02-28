Слова Людмилы Поргиной о сборе средств на лечение Николая Караченцова неправильно истолковали в СМИ

В конце 2017 года Никлоай Караченцов начал проходить лечение от онкологического заболевания. Сейчас Людмила Поргина сообщила, что в настоящее время ожидается ответ из израильской клиники о времени начала лечения гамма-лучами и о цене вопроса. Далее Поргина сказала, что они начнут собирать деньги на Израиль, но при этом она имела ввиду свою семью.После этого некоторые СМИ стали распространять неверную информацию об обращении Людмилы Поргиной ко всем поклонникам Николая Караченцова с просьбой о финансовой поддержке на лечение артиста.Сегодня жена актёра опровергла неверную подачу СМИ, добавив, что Николай Петрович настроен по-боевому, хорошо себя чувствует и ещё надеется погулять на свадьбах своих внуков.