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Слова Людмилы Поргиной о сборе средств на лечение Николая Караченцова неправильно истолковали в СМИ

Говоря о сборе средств на лечение Николая Караченцова, Людмила Поргина имела ввиду помощь близких родственников, не более того. СМИ неправильно истолковали её слова и распространили неверную информацию.

В конце 2017 года Никлоай Караченцов начал проходить лечение от онкологического заболевания. Сейчас Людмила Поргина сообщила, что в настоящее время ожидается ответ из израильской клиники о времени начала лечения гамма-лучами и о цене вопроса. Далее Поргина сказала, что они начнут собирать деньги на Израиль, но при этом она имела ввиду свою семью.

Слова Людмилы Поргиной о сборе средств на лечение Николая Караченцова неправильно истолковали в СМИ


После этого некоторые СМИ стали распространять неверную информацию об обращении Людмилы Поргиной ко всем поклонникам Николая Караченцова с просьбой о финансовой поддержке на лечение артиста.

Сегодня жена актёра опровергла неверную подачу СМИ, добавив, что Николай Петрович настроен по-боевому, хорошо себя чувствует и ещё надеется погулять на свадьбах своих внуков.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Инна Вчера, 23:56
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