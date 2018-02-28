Открытие самых древних звезд поможет ученым постичь тайну рождения Вселенной

После Большого Взрыва в течение следующих 50-100 миллионов лет, гравитация медленно вытягивала самые плотные области газа, пока, в конечном счете, газ не рухнул в некоторых местах, чтобы образовать первые звезды.Какими были эти первые звезды, как и когда они формировались? Как они повлияли на остальную Вселенную? Это вопросы, которые давно размышляют астрономы и астрофизики.Теперь, после 12 лет экспериментальных усилий, группа ученых, возглавляемая астронавтом АГУ Джаддом Боуменом, обнаружила следы самых ранних звезд во Вселенной, используя радиосигналы. Открытие является первым свидетельством самых старых предков нашего космического генеалогического древа, рожденного всего через 180 миллионов лет после начала Вселенной.Чтобы найти эти следы, команда Боумена использовала радиоспектрометр, расположенный в австралийской национальной научной службе (CSIRO) Мерчисонской радиоастрономической обсерватории (MRO) в Западной Австралии. В своем эксперименте по обнаружению глобальной подписи EoR (EDGES) команда измерила средний радиоспектр всех астрономических сигналов, полученных на большей части южного полушария, и искала небольшие изменения мощности в зависимости от длины волны (или частоты).Сигналы, обнаруженные радиоспектрометром, исходили из первичного водородного газа, который заполнил юную Вселенную и существовал между всеми звездами и галактиками. Эти сигналы содержат множество информации, которая открывает новое понимание того, как сформировались и эволюционировали ранние звезды, а затем черные дыры и галактики.Исследование показало, что газ во Вселенной был намного холоднее, чем ожидалось (менее половины ожидаемой температуры). Это говорит о том, что либо теоретические усилия астрофизиков упускают из виду что-то существенное, либо это может быть первым доказательством нестандартной физики: в частности то, что барионы (нормальная материя), возможно, взаимодействовали с темной материей и медленно теряли энергию для темной материи в ранней Вселенной.