Астрономы получили беспрецедентные снимки черной дыры в центре Млечного Пути

Так обстоит дело и со Стрельцом A *, сверхмассивной черной дырой в центре нашей собственной галактики Млечный Путь. Несмотря на то, что эта черная дыра (относительно) близка к Земле, трудно получить ее хорошее изображение для исследования, поскольку вокруг нее скопилось большое количество пылевых облаков. Поэтому трудно изучить прошлое всех обломков для понимания происходящего в ядре нашей галактики.После многих лет работы ученые использовали телескоп «Gran Telescopio Canaria», чтобы получить инфракрасное фото центра галактики, и увидели тайны, которые иначе невозможно увидеть.Полученная картина абсолютно потрясающая, особенно для тех, кто является поклонником импрессионистского живописца Винсента Ван Гога. Представшая картина заслуживает внимания, потому что она дает ученым беспрецедентный взгляд на магнитное поле, окружающее Стрельца A *.Данное исследование является уже проверенной стратегией для съемки черных дыр, даже когда они скрыты за пылью и мусором. Ученые смогут получить больше снимков других черных дыр, а также лучше исследовать то, что происходит в центре Млечного Пути.По словам Криса Пакхама, одного из ученых, принимавших участие в фотосъемке: «Эта совместная работа - это захватывающий шаг вперед в наших коллективных усилиях, направленных на то, чтобы лучше понять нашу собственную галактику и сверхмассивную черную дыру в центре ее, а также продемонстрировать важность доступа к крупнейшим телескопам с использованием передовых камер и методов».