АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Содом и Гоморра стали жертвами испытания ядерного оружия внеземных богов
EUR 68.91 USD 56.37
Курс валют на 01.03.2018

Астрономы получили беспрецедентные снимки черной дыры в центре Млечного Пути

По определению, черные дыры не позволяют свету вырваться из их тяги. А это значит, что это вызов для лучшего понимания того, что происходит внутри них. Однако их исследование затрудняется тем, что черные дыры часто затуманиваются облаками пыли и обломков, когда они тянут космический мусор к себе.

Астрономы получили беспрецедентные снимки черной дыры в центре Млечного Пути


Так обстоит дело и со Стрельцом A *, сверхмассивной черной дырой в центре нашей собственной галактики Млечный Путь. Несмотря на то, что эта черная дыра (относительно) близка к Земле, трудно получить ее хорошее изображение для исследования, поскольку вокруг нее скопилось большое количество пылевых облаков. Поэтому трудно изучить прошлое всех обломков для понимания происходящего в ядре нашей галактики.

Астрономы получили беспрецедентные снимки черной дыры в центре Млечного Пути


После многих лет работы ученые использовали телескоп «Gran Telescopio Canaria», чтобы получить инфракрасное фото центра галактики, и увидели тайны, которые иначе невозможно увидеть.

Полученная картина абсолютно потрясающая, особенно для тех, кто является поклонником импрессионистского живописца Винсента Ван Гога. Представшая картина заслуживает внимания, потому что она дает ученым беспрецедентный взгляд на магнитное поле, окружающее Стрельца A *.

Данное исследование является уже проверенной стратегией для съемки черных дыр, даже когда они скрыты за пылью и мусором. Ученые смогут получить больше снимков других черных дыр, а также лучше исследовать то, что происходит в центре Млечного Пути.

По словам Криса Пакхама, одного из ученых, принимавших участие в фотосъемке: «Эта совместная работа - это захватывающий шаг вперед в наших коллективных усилиях, направленных на то, чтобы лучше понять нашу собственную галактику и сверхмассивную черную дыру в центре ее, а также продемонстрировать важность доступа к крупнейшим телескопам с использованием передовых камер и методов».
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 21:45
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Бузова сообщила, что Филипп Киркоров в ее
Дарья Пынзарь очутилась в сказочно-красивом месте
В Netflix выделили 8 млрд. долларов на выпуск 700
Ольга Рапунцель все-таки простила свою младшую
Штабы Собчак и Жириновского отреагировали на
Компания Eutelsat разрабатывает спутник Quantum
Елена Валюшкина чуть не погибла, когда была
Водитель Uber создал плейлисты для различных
Ученые считают, что Арктика и Европа поменялись
В METI International передан радиосигнал
Mercedes-Benz G-класса 2019 года оснастят
Mercedes-Benz G-класса 2019 года получил мотор с
Volkswagen подготовил Golf GTI для участия в
Слова Людмилы Поргиной о сборе средств на лечение
Премиальный внедорожник DS7 Crossback поступит в
Ученые определили возможность общения шимпанзе и
«ВКонтакте» наделили функцией сбора денег в
Ученые: Черные дыры маленьких галактик могут
Ясновидящая Елена Ясевич родила второго ребенка
Никас Сафронов заявил, что Дольче и Габбана
Карбонаты могут сами превращаться в алмазы при
Александр Гобозов фигурирует на сайте судебных
В Иркутске таксист убил работавшую в ювелирном
Учёные: Прикосновения любимых помогают справиться
Компания Ford в 2019 году представит свой самый
Памела Андерсон доказала, что сексуальность в ней
Wargaming заключила крупную сделку с офисами в
Открытие самых древних звезд поможет ученым
За непристойную песню у Розенбаума в начале
«Яндекс» обновил дизайн сервиса онлайн-сервиса
Просмотреть все новости