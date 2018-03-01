Новый смартфон защищает своего владельца от слежки

Новый разработанный смартфон Katim работает на операционной системе Android и может гарантировать шифровку совершаемых звонков и интернет-сообщений. Гаджет показали общественности на Mobile World Congress. Созданием устройства занималась организация, специализирующаяся в области компьютерной безопасности, которая находится на Ближнем Востоке.Когда в крупных компаниях или организациях проводятся важные переговоры, их участников заставляют оставлять свои смартфоны в другом месте, дабы избежать утечки информации. Данная разработка может обеспечить защиту в такой ситуации - для этого надо нажать кнопку на боковой панели смартфона и его камера с микрофоном автоматически отключатся.