Ученые определили возможность общения шимпанзе и бонобо жестами

Обитают шимпанзе (Pan troglodytes) и бонобо (Pan paniscus) на берегах реки Конго. Территория их поселения такова, что первые живут на севере, вторые - на юге, то есть, на совершенно противоположных берегах реки. Проведенные ранее исследования свидетельствуют о разделении на виды данных представителей примерно миллион лет назад. Но это не помешало им быть внешне похожими между собой до сих пор. Все семейства разделены на группы, общаясь между собой, используют не только определенные звуки, но и отдельные жесты. Ученым удалось насчитать порядка 70 телодвижений выразительного характера, которые совпадали в 90% случаях.Схожесть жестов еще не свидетельствует про однозначное понимание родственников между собой, так как означают они не всегда одно и то же. Несмотря на разницу, некоторыми из телодвижений передаются действительно одинаковые значения. Например, жест матери, когда она протягивает руку к детенышу, и для бонобо, и для шимпанзе означает «залазь на мою спину».Как предположили ученые, факты совпадений жестов видов указывают на генетическую наследственность от общего предка. На этом основании решено изучить подробно смену жестов на протяжении жизни животных, и разобраться, каким образом шимпанзе понимать их смысл.