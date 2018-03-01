«НПО "Энергомаш"» использует 3D-технологии для разработки ракетных двигателей
Как сообщается в «Роскосмос», предприятие «НПО "Энергомаш"» будет использовать передовые 3D-технологии для производства ракетных двигателей, которые затем используют в системах «Ангара», «Союз-5» и «Союз-2».
Все началось с эксперимента, который проводился на заводе воронежского Конструкторского бюро химавтоматики. Так специалисты предприятия разработали камеры для двигателя 14Д23 с помощью аддитивных технологий, то есть с использованием 3D-принтера. Таким образом, эксперимент подтвердил возможность применения такой опции в рамках производственного конструирования жидкостных ракетных двигателей для вышеуказанных ракетных систем.
Отмечается, что подобная технология максимально уменьшает количество деталей, которые между собой необходимо спаять и сварить. На примере смесительной головки специалисты показали, что ее возможно сделать цельной за 77 часов.
Все началось с эксперимента, который проводился на заводе воронежского Конструкторского бюро химавтоматики. Так специалисты предприятия разработали камеры для двигателя 14Д23 с помощью аддитивных технологий, то есть с использованием 3D-принтера. Таким образом, эксперимент подтвердил возможность применения такой опции в рамках производственного конструирования жидкостных ракетных двигателей для вышеуказанных ракетных систем.
Отмечается, что подобная технология максимально уменьшает количество деталей, которые между собой необходимо спаять и сварить. На примере смесительной головки специалисты показали, что ее возможно сделать цельной за 77 часов.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 07:30