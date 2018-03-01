«НПО "Энергомаш"» использует 3D-технологии для разработки ракетных двигателей

Все началось с эксперимента, который проводился на заводе воронежского Конструкторского бюро химавтоматики. Так специалисты предприятия разработали камеры для двигателя 14Д23 с помощью аддитивных технологий, то есть с использованием 3D-принтера. Таким образом, эксперимент подтвердил возможность применения такой опции в рамках производственного конструирования жидкостных ракетных двигателей для вышеуказанных ракетных систем.Отмечается, что подобная технология максимально уменьшает количество деталей, которые между собой необходимо спаять и сварить. На примере смесительной головки специалисты показали, что ее возможно сделать цельной за 77 часов.