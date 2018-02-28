Ученые открыли существование нового вида гигантских вирусов паразитов
Учеными открыты два новых вируса, причем их сразу определили, как гигантские, поскольку они обладают самыми длинными «хвостами» из когда либо встречавшихся. Сообщается об этом на страницах научного журнала Nature Communications.
Открытие сделано исследователями из Франции, под руководством Дидье Рауля, которые назвали новый вид вируса - Tupanvirus. Название присвоено по имени древнего племенного божества, а место его обитания находится в весьма экстремальных условиях. Рассматриваемый новый вид водится в океанах, на очень большой глубине, в так называемых soda lake - разъедающих щелочных озерах. Особенности микроорганизмов в неестественно крупных размерах, соответствующих своему названию и достигающих примерно 2,3 микрометра. Так же, в ходе исследований установлено, что они могут поражать представителей амебообразных, но человеку ничем не угрожают.
Еще одна особенность, поразившая биологов у Tupanvirus, это количественный состав генов, которые отвечают за кодирование белка, их насчитывается около 1,5 миллионов. Для синтезирования белка, как это происходит у «живых» микроорганизмов, им не хватает только лишь рибосом.
На основании данной находки, построена теория, относительно предков вирусов. Скорее всего, они были наделены более сложной структурой, только при стремлении к ведению паразитического образа жизни, геномы получили существенное упрощение.
Открытие сделано исследователями из Франции, под руководством Дидье Рауля, которые назвали новый вид вируса - Tupanvirus. Название присвоено по имени древнего племенного божества, а место его обитания находится в весьма экстремальных условиях. Рассматриваемый новый вид водится в океанах, на очень большой глубине, в так называемых soda lake - разъедающих щелочных озерах. Особенности микроорганизмов в неестественно крупных размерах, соответствующих своему названию и достигающих примерно 2,3 микрометра. Так же, в ходе исследований установлено, что они могут поражать представителей амебообразных, но человеку ничем не угрожают.
Еще одна особенность, поразившая биологов у Tupanvirus, это количественный состав генов, которые отвечают за кодирование белка, их насчитывается около 1,5 миллионов. Для синтезирования белка, как это происходит у «живых» микроорганизмов, им не хватает только лишь рибосом.
На основании данной находки, построена теория, относительно предков вирусов. Скорее всего, они были наделены более сложной структурой, только при стремлении к ведению паразитического образа жизни, геномы получили существенное упрощение.
Наука
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 22:10