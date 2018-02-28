Ученые открыли существование нового вида гигантских вирусов паразитов

Открытие сделано исследователями из Франции, под руководством Дидье Рауля, которые назвали новый вид вируса - Tupanvirus. Название присвоено по имени древнего племенного божества, а место его обитания находится в весьма экстремальных условиях. Рассматриваемый новый вид водится в океанах, на очень большой глубине, в так называемых soda lake - разъедающих щелочных озерах. Особенности микроорганизмов в неестественно крупных размерах, соответствующих своему названию и достигающих примерно 2,3 микрометра. Так же, в ходе исследований установлено, что они могут поражать представителей амебообразных, но человеку ничем не угрожают.Еще одна особенность, поразившая биологов у Tupanvirus, это количественный состав генов, которые отвечают за кодирование белка, их насчитывается около 1,5 миллионов. Для синтезирования белка, как это происходит у «живых» микроорганизмов, им не хватает только лишь рибосом.На основании данной находки, построена теория, относительно предков вирусов. Скорее всего, они были наделены более сложной структурой, только при стремлении к ведению паразитического образа жизни, геномы получили существенное упрощение.