В Netflix выделили 8 млрд. долларов на выпуск 700 сериалов и фильмов

Касательно этого денежного вливания корпорации также рассказал директор Netflix по вопросам финансов Дэвид Уэллс. В рамках мероприятия, которое было посвящено конференции Morgan Stanley Technology, Media & Telecom, он признался в том, что съемки фильмов и сериалов будут происходить в разных уголках мира, а не только в США. В качестве примера он привел немецкий фильм «Тьма».Также из слов Уэллса стало понятно, что руководство компании намерено увеличить объем собственных выпускаемых проектов.Стоит отметить, что на данный момент Netflix обладает аудиторией в количестве 117,6 миллионов зрителей. За последние три месяца прошлого года компания привлекла еще 8 млн. людей, хотя на такой результат в руководстве никто не рассчитывал.