В Netflix выделили 8 млрд. долларов на выпуск 700 сериалов и фильмов
По данным, которые предоставил портал NME, стриминговая компания Netflix выделила в этом году 8 миллиардов долларов для создания оригинальных сериалов и кинофильмов.
Касательно этого денежного вливания корпорации также рассказал директор Netflix по вопросам финансов Дэвид Уэллс. В рамках мероприятия, которое было посвящено конференции Morgan Stanley Technology, Media & Telecom, он признался в том, что съемки фильмов и сериалов будут происходить в разных уголках мира, а не только в США. В качестве примера он привел немецкий фильм «Тьма».
Также из слов Уэллса стало понятно, что руководство компании намерено увеличить объем собственных выпускаемых проектов.
Стоит отметить, что на данный момент Netflix обладает аудиторией в количестве 117,6 миллионов зрителей. За последние три месяца прошлого года компания привлекла еще 8 млн. людей, хотя на такой результат в руководстве никто не рассчитывал.
Касательно этого денежного вливания корпорации также рассказал директор Netflix по вопросам финансов Дэвид Уэллс. В рамках мероприятия, которое было посвящено конференции Morgan Stanley Technology, Media & Telecom, он признался в том, что съемки фильмов и сериалов будут происходить в разных уголках мира, а не только в США. В качестве примера он привел немецкий фильм «Тьма».
Также из слов Уэллса стало понятно, что руководство компании намерено увеличить объем собственных выпускаемых проектов.
Стоит отметить, что на данный момент Netflix обладает аудиторией в количестве 117,6 миллионов зрителей. За последние три месяца прошлого года компания привлекла еще 8 млн. людей, хотя на такой результат в руководстве никто не рассчитывал.
Культура
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 06:45