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Ясновидящая Елена Ясевич родила второго ребенка

У ясновидящей Елены Ясевич в элитной Санкт-Петербургской клинике сегодня родилась дочь Татьяна. Сейчас мама и малышка принимают поздравления.
Ясновидящая Елена Ясевич родила второго ребенка


Едва только девочка появилась на свет, ее известная мама – участница «Битвы экстрасенсов» Елена Ясевич – тут же сделала с ней селфи и опубликовала фото в Instagram. Соответствующей была и подпись, в которой молодая мама знакомила своих подписчиков с Татьяной и объясняла, что вот таким образом они встретили последний зимний день и стали на пороге новой жизни.

Трогательный снимок сейчас же нашел отклик в сердцах поклонников ясновидящей. Они завалили девочек поздравлениями, «здоровыми» пожеланиями, а также пожеланиями «отличного аппетита и спокойных ночей».
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 23:23
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