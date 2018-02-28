Ясновидящая Елена Ясевич родила второго ребенка

Едва только девочка появилась на свет, ее известная мама – участница «Битвы экстрасенсов» Елена Ясевич – тут же сделала с ней селфи и опубликовала фото в Instagram. Соответствующей была и подпись, в которой молодая мама знакомила своих подписчиков с Татьяной и объясняла, что вот таким образом они встретили последний зимний день и стали на пороге новой жизни.Трогательный снимок сейчас же нашел отклик в сердцах поклонников ясновидящей. Они завалили девочек поздравлениями, «здоровыми» пожеланиями, а также пожеланиями «отличного аппетита и спокойных ночей».