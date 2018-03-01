Компания Eutelsat разрабатывает спутник Quantum со сменной конфигурацией

Стоит отметить, что ранее подобной технологии не было. Так спутник, который выводился в космос, работал на орбите с изначально заданными параметрами, и поменять их уже было невозможно. Тем не менее, британский проект призван решить эту проблему и продвинуть спутниковые технологии на шаг вперед.Специалисты из Futurism уверены в том, что подобное предложение станет настоящей инновацией на рынке. По и словам, разрабатываемый аппарат Quantum можно будет использовать в течение 15 лет, и менять его параметры в режиме реального времени. Это значит, что за эти 15 лет устройство не будет устаревать и сможет выполнять лишь актуальные задачи.