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Компания Eutelsat разрабатывает спутник Quantum со сменной конфигурацией

Как сообщает портал Futurism, британская компания Eutelsat работает над созданием спутника Quantum, который будет оснащен технологией смены конфигурации прямо на орбите. Таким образом, специалисты из центра управления смогут менять частоту сигнала или же область исследования аппарата.

Компания Eutelsat разрабатывает спутник Quantum со сменной конфигурацией


Стоит отметить, что ранее подобной технологии не было. Так спутник, который выводился в космос, работал на орбите с изначально заданными параметрами, и поменять их уже было невозможно. Тем не менее, британский проект призван решить эту проблему и продвинуть спутниковые технологии на шаг вперед.

Специалисты из Futurism уверены в том, что подобное предложение станет настоящей инновацией на рынке. По и словам, разрабатываемый аппарат Quantum можно будет использовать в течение 15 лет, и менять его параметры в режиме реального времени. Это значит, что за эти 15 лет устройство не будет устаревать и сможет выполнять лишь актуальные задачи.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 06:30
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