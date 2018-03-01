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Ученые считают, что Арктика и Европа поменялись климатом

В Европе в последние годы наблюдаются довольно низкие температуры. При этом в Арктике фиксируют высокие показатели. Учёные сейчас размышляют, какую впоследствии роль сыграет глобальное потепление на нашей планете.

Ученые считают, что Арктика и Европа поменялись климатом


Холодный сибирский фронт распространил по всей Европе негативные температуры. Снег в результате окутал южные города, появившись на средиземноморских пляжах. Эксперты считают, что данный факт может указывать на определённое изменение климата. В стратосфере сильные ветры над Арктикой циркулируют с запада на восток приблизительно в тридцати километрах от поверхности голубой планеты. В науке данное явление называется полярным вихрем. Он иногда резко нагревается, а также ослабляется. Ветер может замедляться, реверсироваться.

Специалисты отмечают, что замерзающий арктический воздух, обычно «запертый» в полярном вихре, сейчас вырывается, создавая при этом холодный сибирский фронт, который охватил Европу.
Наука
Добавил: tantan61 Сегодня, 04:00
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