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В Египте при столкновении двух поездов погибло около 20 человек

На севере Египта произошло столкновение двух поездов – пассажирского и грузового. Пока насчитывается около 20 человек, погибших в результате этой аварии.
В Египте при столкновении двух поездов погибло около 20 человек


28 февраля днем в северном районе страны трагедия на железной дороге унесла жизни многих людей. На это время известно о 19 погибших. Судя по словам свидетелей ЧП, у пассажирского поезда, следовавшего в Каир, два вагона отцепились и сошли с рельсов. Следовавший за пассажирским поездом товарный состав столкнулся с этими вагонами.

Кроме погибших, около 40 человек получили травмы различной степени тяжести. По сообщениям министерства здравоохранение страны, количество погибших и раненых может увеличиться.
В мире / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 18:14
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