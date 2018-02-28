В Египте при столкновении двух поездов погибло около 20 человек

28 февраля днем в северном районе страны трагедия на железной дороге унесла жизни многих людей. На это время известно о 19 погибших. Судя по словам свидетелей ЧП, у пассажирского поезда, следовавшего в Каир, два вагона отцепились и сошли с рельсов. Следовавший за пассажирским поездом товарный состав столкнулся с этими вагонами.Кроме погибших, около 40 человек получили травмы различной степени тяжести. По сообщениям министерства здравоохранение страны, количество погибших и раненых может увеличиться.