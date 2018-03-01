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В METI International передан радиосигнал инопланетянам звезды Луйтен

Представители исследовательской организации METI International передали инопланетянам звезды Луйтен радиосигнал. В нём содержатся данные касательно координат Земли, позывные для связи с нашей планетой.

В METI International передан радиосигнал инопланетянам звезды Луйтен


В послании также имеются записи музыки, учебник по геометрии. В свою очередь звезда Луйтен находится от Земли на расстоянии в двадцать световых лет. Астрономы отмечают, что до адресата сигнал должен попасть через несколько лет. Земляне получат ответ через аналогичный промежуток времени, если инопланетяне пожелают ответить на послание. Исследователями разработаны специальные антенны Luytenian, которые помогут получить сигнал. Данные шифруются системой таким образом, что распознать их в итоге могут даже самые простые приборы.

В настоящее время на Земле работает современный телескоп «Тромсе», который рассчитан на обмен сообщениями также с прочими звездными системами. Его сначала применяли для связи с Cassini, полетевшим на Марс.
Наука
Добавил: tantan61 Сегодня, 03:00
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