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Юлия Снигирь появилась на публике в широком сером костюме

Недавно в столице состоялась премьера киноленты "Довлатов", на которой присутствовали многие звезды российского шоу-биза. На красной дорожке появилась и Юлия Снигирь, посетившая премьеру вместе со своим возлюбленным Евгением Цыгановым.

Юлия Снигирь появилась на публике в широком сером костюме

Юлия Снигирь выложила в свой блог фото, а также рассказала касательно своих впечатлениях от кинофильма. Для премьеры ленты она одела брючный костюм серого цвета, скрывший полностью стройную фигуру артистки. Невзирая на это, Юлия в своём деловом образе выглядела очень стильно.

Премьеру актриса посетила вместе со своим бойфрендом Евгением Цыгановым, однако пара сразу же прошла в кинозал для просмотра ленты. Снигирь и Цыганов предпочитают скрывать свою личную жизнь и вместе практически не появляются на публике. Стоит напомнить, что на канале «Россия 1» стартовала драма под названием «Кровавая барыня», в которой Юлия Снигирь играет главную ролю.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 22:08
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