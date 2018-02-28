Юлия Снигирь появилась на публике в широком сером костюме

Юлия Снигирь выложила в свой блог фото, а также рассказала касательно своих впечатлениях от кинофильма. Для премьеры ленты она одела брючный костюм серого цвета, скрывший полностью стройную фигуру артистки. Невзирая на это, Юлия в своём деловом образе выглядела очень стильно.Премьеру актриса посетила вместе со своим бойфрендом Евгением Цыгановым, однако пара сразу же прошла в кинозал для просмотра ленты. Снигирь и Цыганов предпочитают скрывать свою личную жизнь и вместе практически не появляются на публике. Стоит напомнить, что на канале «Россия 1» стартовала драма под названием «Кровавая барыня», в которой Юлия Снигирь играет главную ролю.