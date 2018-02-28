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Ученые нашли 2 вируса с практически полным набором генов для создания белка

Французские учёные в Бразилии нашли два новых вируса, демонстрирующие размер, а также генетическую сложность, которые требуют переосмысления понятия «вирусы». Они получили название Tupanvirus.

Ученые нашли 2 вируса с практически полным набором генов для создания белка

Вирусы появились в водных экстремальных местах обитания. Стоит отметить, что Штаммы, в которых хвостовые оптически заметные формы достигают в длину 2,3 мкм, имеют примерно 1,5 миллиона пар оснований ДНК, где достаточно кодирующих генов для того, чтобы получить 1 425 видов белков. Вирус Tupanvirus включили в семейство Mimiviridae.

Между тем, у штаммов Tupanvirus есть практически полный набор генов, которые требуются для производства белка. Следует заметить, что примерно тридцать процентов их генома являются неизвестными науке, вследствие того, что данные соединения не были обнаружены ещё в областях археи, эукарии, бактерий. Данный вирус заражает различные типы амеб, как и прочие гигантские вирусы, которые обнаружили в прошлом.
Наука
Добавил: tantan61 Вчера, 22:23
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