Ученые: Состояние волос указывает на риск сердечного приступа

Примерно 1/3 земного населения страдает от выпадения волос. Вследствие недостаточного уровня в организме микроэлементов, на коже головы могут появляться воспаления. В случае их обнаружения нужно сразу обратиться к медикам, потому что они могут являться предвестниками сердечных приступов. Индивид при избытке кортизола начинает чувствовать недомогание, из-за сбоев в давлении. Вследствие сбоев в выработке ферментов, мышца сердца может проявлять нестабильность, приводя к увеличению риска приступов. Такого рода проблема может приводить к инфаркту при осложнениях. Средства для укрепления волос, а также более активного роста, могут усугубить ситуацию.Исследователи рекомендуют людям обращаться к кардиологу, если наблюдается повышенное потоотделение, боли в груди, учащенные рвотные позывы.