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Ученые: Состояние волос указывает на риск сердечного приступа

Американские учёные выяснили, что проблемы с волосами, в ряде случаев, могут быть в итоге предвестниками сердечного приступа.

Ученые: Состояние волос указывает на риск сердечного приступа


Примерно 1/3 земного населения страдает от выпадения волос. Вследствие недостаточного уровня в организме микроэлементов, на коже головы могут появляться воспаления. В случае их обнаружения нужно сразу обратиться к медикам, потому что они могут являться предвестниками сердечных приступов. Индивид при избытке кортизола начинает чувствовать недомогание, из-за сбоев в давлении. Вследствие сбоев в выработке ферментов, мышца сердца может проявлять нестабильность, приводя к увеличению риска приступов. Такого рода проблема может приводить к инфаркту при осложнениях. Средства для укрепления волос, а также более активного роста, могут усугубить ситуацию.

Исследователи рекомендуют людям обращаться к кардиологу, если наблюдается повышенное потоотделение, боли в груди, учащенные рвотные позывы.
Общество / Наука
Добавил: tantan61 Вчера, 21:53
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