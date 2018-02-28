Tesla Илона Маска может занести на Марс бактерии с Земли

Управление планетарной защиты NASA гарантирует, что космический аппарат, планирующий приземляться на другие планеты, является бесплодным. Подобно инвазивному виду, организмы Земли могут процветать на другой планете и уничтожать местные организмы. В конце концов, именно бактерии прекратили марсианское вторжение в вымышленной «Войне миров» Г. Г. Уэллса.«Если есть местная биота Марса, она рискует быть загрязненной земной жизнью. Могут ли организмы Земли лучше адаптироваться, захватить Марс и загрязнить его, чтобы мы не знали, что такое коренной Марс, или они не будут так хорошо адаптированы, как марсианские организмы? Мы не знаем», - сказал Джей Мелош, профессор земли, атмосферных и планетных наук в Университете Пердью.Но Управление по планетарной защите не регулирует космические аппараты, которые планируют оставаться на орбите, поэтому Tesla не был очищен до взлета. Tesla мог бы приземлиться на Марсе, хотя это маловероятно, считают в NASA. Автомобиль находится на орбите, пересекающей Землю и Марс..Экстремальные температуры, низкое давление и нефильтрованное космическое излучение делают пространство неприветливой средой для живых организмов. Это не всегда убивает их, хотя некоторые бактерии спят в вакууме пространства и просыпаются снова, когда условия правильные. Поэтому нагрузку бактериями на автомобиле Илона Маска можно считать биотой или резервной копией жизни на Земле, считают ученые.