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Ученые в лабораторных условиях воссоздали гигантский шестиугольный шторм Сатурна

Сатурн известен не только своими астероидными кольцами, но и причудливыми гексагональными ветрами, бушующими с невероятными скоростями на вершине этого газового гиганта, превращаясь в гигантский шестиугольный шторм. Ученые заявили, что им удалось воссоздать известную странную бурю Сатурна в лабораторных условиях.

Ученые в лабораторных условиях воссоздали гигантский шестиугольный шторм Сатурна


Необычные штормы Сатурна очень мощные, достигают скорости 1800 километров в час, поскольку они растут до размера Земли. В попытке лучше понять эти мегаветра, исследователи построили себе гораздо меньшую версию их здесь, на Земле.

Исследовательская группа попыталась воссоздать штормы, используя вращающийся горшок с водой в 110 сантиметров шириной. Эксперимент не впечатлительный, но это был эффективный способ избежать ограничений компьютерного моделирования в воссоздании шестиугольной бушующей стихии Сатурна.

По словам Якова Афанасьева, ведущего исследователя по изучению и профессора Мемориального университета в Ньюфаундленде, Канада: «Очень мало известно о конвекции и вихрях в глубоких атмосферах газовых гигантов Сатурна и Юпитера. Наше современное понимание основано на теориях и вполне идеализированных компьютерных симуляциях, которые пока не приближаются к параметрам реальных планетных атмосфер».

Вода в горшке нагревалась и вращалась на специальном вращающемся столе, чтобы сделать ее «турбулентной», и конечным результатом было то, что нагретая вода на дне поднялась вверх, а более холодная поверхностная вода опустилась вниз. И, конечно же, стали образовываться крошечные вихри, подобные тем, которые были найдены на Сатурне.

Тем не менее еще многое предстоит узнать о том, как вихрь, подобный урагану, появляется во многих из этих штормов. И хотя резервуар для вращающейся воды может каким-то образом заменить компьютерную модель, все же трудно воссоздать нечто такое же громадное, как шестиугольная буря на Сатурне.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 16:52
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