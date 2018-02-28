Ученые: Сверхмассивные черные дыры превращают газовые гиганты в суперземли

Согласно Гарвардско-Смитсоновскому центру астрофизики (CfA), в центре нашей собственной галактики есть планеты, которые, скорее всего, из-за влияния сверхмассивной черной дыры, превратились из газовых гигантов подобных Нептуну в скалистые миры, больше похожие на нашу собственную Землю.Похоже, что гравитационное притяжение Стрельца A *, сверхмассивной черной дыры в ядре Млечного Пути, может лишить планеты их толстой атмосферы и превратить в «суперземли», окружающая среда которых очень похожа на Землю, но они намного больше нашей планеты.Ави Леб, соавтор нового исследования, сказал в пресс-релизе от CfA следующее: «Эти суперземлы являются одними из самых распространенных типов планет, которые астрономы обнаружили вне нашей Солнечной системы. Наша работа показывает, что в правильной среде они могут образоваться экзотическими способами».С таким количеством экзопланет в центре галактики вопрос, который, естественно, следующий, заключается в том, сможет ли любой из этих миров поддерживать жизнь.Ответ не совсем ясен, так как они подвержены активному космическому излучению.С другой стороны, в окрестностях по-прежнему находится сверхмассивная черная дыра, из-за чего возникновении жизни на этих планетах затруднительна. Кроме того, не только влияние Стрельца A с уровнями излучения на этих планетах, но также обилие сверхновых и других больших небесных тел в этой области галактики, затянутых черной дырой, препятствуют возникновению «кирпичиков жизни».Эти гигантские взрывоопасные звезды выпускают в космос много радиации, что может помочь создать жизнь, но также довольно быстро стирает ее. Нет никакого способа узнать, насколько плодородные эти суперземли, но исходя из того, насколько сильно они страдают от космических процессов, шансы высоки, что любая новая жизнь, которая может быть создана в их среде, долго не просуществует.