AnTuTu опубликовал рейтинг самых мощных Android-смартфонов в январе 2018 года
На сайте известного бенчмарка AnTuTu появился рейтинг самых производительны смартфонов, которые работают на базе операционной системы Android. Так во внимание брались результаты мобильных устройств, которые были получены специалистами бенчмарка в январе текущего года.
На первом месте оказалась китайская новинка Huawei Mate 10 Pro, в аппаратной основе которой установлен чип Kirin 970. Вторая строчка досталась девайсу Mate 10, а сразу за ним остановился еще один представитель Huawei - смартфон Honor V10. Отметим, что в обоих устройствах также работает Kirin 970.
Далее идут такие мобильные телефоны как OnePlus 5 и OnePlus 5T. Производители этих систем заложили в их основу процессоры Snapdragon 835. На шестой строчке Nubia Z17, а на седьмой - Xiaomi Mi 6. Далее указали Mi Mix 2, который вместе с предыдущим устройством работает с помощью Snapdragon 835. В десятке также оказались смартфоны Samsung Galaxy Note8 и Galaxy S8+.
Специалисты считают, что с выходом Snapdragon 845 и Exynos 8910 все кардинально поменяется.
На первом месте оказалась китайская новинка Huawei Mate 10 Pro, в аппаратной основе которой установлен чип Kirin 970. Вторая строчка досталась девайсу Mate 10, а сразу за ним остановился еще один представитель Huawei - смартфон Honor V10. Отметим, что в обоих устройствах также работает Kirin 970.
Далее идут такие мобильные телефоны как OnePlus 5 и OnePlus 5T. Производители этих систем заложили в их основу процессоры Snapdragon 835. На шестой строчке Nubia Z17, а на седьмой - Xiaomi Mi 6. Далее указали Mi Mix 2, который вместе с предыдущим устройством работает с помощью Snapdragon 835. В десятке также оказались смартфоны Samsung Galaxy Note8 и Galaxy S8+.
Специалисты считают, что с выходом Snapdragon 845 и Exynos 8910 все кардинально поменяется.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 20:23