AnTuTu опубликовал рейтинг самых мощных Android-смартфонов в январе 2018 года

На первом месте оказалась китайская новинка Huawei Mate 10 Pro, в аппаратной основе которой установлен чип Kirin 970. Вторая строчка досталась девайсу Mate 10, а сразу за ним остановился еще один представитель Huawei - смартфон Honor V10. Отметим, что в обоих устройствах также работает Kirin 970.Далее идут такие мобильные телефоны как OnePlus 5 и OnePlus 5T. Производители этих систем заложили в их основу процессоры Snapdragon 835. На шестой строчке Nubia Z17, а на седьмой - Xiaomi Mi 6. Далее указали Mi Mix 2, который вместе с предыдущим устройством работает с помощью Snapdragon 835. В десятке также оказались смартфоны Samsung Galaxy Note8 и Galaxy S8+.Специалисты считают, что с выходом Snapdragon 845 и Exynos 8910 все кардинально поменяется.