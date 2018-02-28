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"Летающий мозг" ИИ Симон будет выслеживать сумасшедших астронавтов на борту МКС

На МКС прибыл робот Симон, прозванный «летающим мозгом» из-за своего более чем странного вида. Фактически он состоит из плавающего в шаре лица. ИИ будет проводить исследования психических состояний астронавтов, работающих на станции.

"Летающий мозг" ИИ Симон будет выслеживать сумасшедших астронавтов на борту МКС


Симон, вероятно, самый странный из роботов, побывавших на станции: это плавающее лицо в шаре, предназначенное для помощи астронавтам в выполнении задач по космическим полетам, а также мониторинга их психических состояний.

Его первая миссия будет проходить на Международной космической станции, где она поможет записать результаты эксперимента и проверить его основные функции, такие как голос и распознавание лиц.

По словам представителя Airbus, который сотрудничал с IBM в разработке робота, «Симон станет первой миссией и системой помощи на основе ИИ. Мы - первая в Европе компания, которая несет бесплатный флаер, своего рода «летающий мозг» на МКС в разработке искусственного интеллекта для экипажа на борту космической станции».

По словам Тилла Эйзенберга, руководителя проекта, одной из задач Симона будет мониторинг экипажа на предмет их психического здоровья:

«Симон - это личный помощник, способный распознавать голос и лицо. Мы хотим изучить психологические последствия длительных космических полетов для членов экипажа и опробовать подходящие контрмеры, особенно те, которые уменьшают стресс. Мы будем уделять особое внимание интеллектуальному анализу и взаимодействию между людей и ИИ ».

Если ИИ на борту МКС определит, что кто-то из астронавтов станет «сумасшедшим» и поставит под угрозу миссию - он откажется открывать двери отсека, тем самым запрет конкретного члена экипажа, пока не подоспеет помощь.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 16:26
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