"Летающий мозг" ИИ Симон будет выслеживать сумасшедших астронавтов на борту МКС

Симон, вероятно, самый странный из роботов, побывавших на станции: это плавающее лицо в шаре, предназначенное для помощи астронавтам в выполнении задач по космическим полетам, а также мониторинга их психических состояний.Его первая миссия будет проходить на Международной космической станции, где она поможет записать результаты эксперимента и проверить его основные функции, такие как голос и распознавание лиц.По словам представителя Airbus, который сотрудничал с IBM в разработке робота, «Симон станет первой миссией и системой помощи на основе ИИ. Мы - первая в Европе компания, которая несет бесплатный флаер, своего рода «летающий мозг» на МКС в разработке искусственного интеллекта для экипажа на борту космической станции».По словам Тилла Эйзенберга, руководителя проекта, одной из задач Симона будет мониторинг экипажа на предмет их психического здоровья:«Симон - это личный помощник, способный распознавать голос и лицо. Мы хотим изучить психологические последствия длительных космических полетов для членов экипажа и опробовать подходящие контрмеры, особенно те, которые уменьшают стресс. Мы будем уделять особое внимание интеллектуальному анализу и взаимодействию между людей и ИИ ».Если ИИ на борту МКС определит, что кто-то из астронавтов станет «сумасшедшим» и поставит под угрозу миссию - он откажется открывать двери отсека, тем самым запрет конкретного члена экипажа, пока не подоспеет помощь.