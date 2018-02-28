«Мегафон» мобильные счета абонентов привяжет к Apple Pay и Samsung Pay

Вскоре появятся также виртуальные банковские карты. Их можно будет пополнять непосредственно с мобильного счета. Представители компаний Mastercard и “МегаФон” поделились в Барселоне в рамках выставки Mobile World Congress 2018 планами по расширению функционала. Для возможности оплаты операции с помощью мобильного счета лимитироваться будет 100 000 рублей в месяц. Данное требование продиктовано отечественным законодательством, регламентом платежной системы. Компания “МегаФон” этим нововведением хочет привлечь максимальное количество пользователей смартфонов Samsung и Apple в их сети.Также предоставляется возможность сделать виртуальную банковскую карту из своего счета. Функция в приложении “МегаФон.Банк” стартует 1 марта.