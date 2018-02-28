Apple определила основные четыре повода для перехода с Android на iPhone

Форма сюжета видеороликов от Apple содержит веселый и юмористичный рассказ про значительные преимущества iPhone, среди доступных мобильных устройств. Причем часто упоминаются положительные отличия от техники, работающей на Android. Для примера, история первого ролика повествует для пользователя, что возможен перенос всей его сохраненной информации с Android на iPhone, простым использованием программы Move to iOS.Первая причина для такого решения, как заявляет компания Apple – это преимущества по «Простоте «использования». На второе мето поставлена «Безопасность», связанная с частыми обновлениями iOS. Третью причину взяла на себя «Техподдержка Apple», причем как в онлайн режиме, так и офлайн. В последнюю очередь упомянули «Окружающую среду», ведь при производстве смартфонов iPhone не наносится вред окружающей среде.