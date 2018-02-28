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Apple определила основные четыре повода для перехода с Android на iPhone

Видеохостинг YouTube пополнился четырьмя интересными видеосюжетами, рекламного характера, размещенными компаией Apple. На них можно увидеть демонстрацию преимуществ смартфонов iPhone. Прибегнув к такому методу, компанией предлагается для всех пользователей, провести замену их личных Android-устройств.

Форма сюжета видеороликов от Apple содержит веселый и юмористичный рассказ про значительные преимущества iPhone, среди доступных мобильных устройств. Причем часто упоминаются положительные отличия от техники, работающей на Android. Для примера, история первого ролика повествует для пользователя, что возможен перенос всей его сохраненной информации с Android на iPhone, простым использованием программы Move to iOS.
Apple определила основные четыре повода для перехода с Android на iPhone


Первая причина для такого решения, как заявляет компания Apple – это преимущества по «Простоте «использования». На второе мето поставлена «Безопасность», связанная с частыми обновлениями iOS. Третью причину взяла на себя «Техподдержка Apple», причем как в онлайн режиме, так и офлайн. В последнюю очередь упомянули «Окружающую среду», ведь при производстве смартфонов iPhone не наносится вред окружающей среде.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 19:23
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