У Лолиты Милявской разгорелся конфликт с сопродюсером Еленой Кипер

В СМИ ранее сообщалось, что Милявская и Кипер не смогли поделить авторские отчисления. Лолита в свою очередь собиралась на сопродюсера подать в суд. Конфликт стал накаляться, сопровождаясь острыми высказываниями друг другу.Певица в своём микроблоге Instagram оставила пост, в котором сообщила, что она получила претензию от адвоката Кипер. В ней требуется, чтобы артистка удалила из соцсетей своё высказывание. Милявская ранее написала в адрес бывшего сопродюсера, что более наглого существа она в своей жизни не видела. Лолита заявила, что ничего удалять не собирается, так как во всём разберётся суд, добавив очередные оскорбления в адрес Кипер.