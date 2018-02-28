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У Лолиты Милявской разгорелся конфликт с сопродюсером Еленой Кипер

Конфликт, который возник между исполнительницей песен Лолитой Милявской и её экс-сопродюсером Еленой Кипер, накаляется. Ещё в прошедшем году женщины мирно общались, однако недавно их творческая дорога разошлась, обнажив финансовый конфликт.

У Лолиты Милявской разгорелся конфликт с сопродюсером Еленой Кипер


В СМИ ранее сообщалось, что Милявская и Кипер не смогли поделить авторские отчисления. Лолита в свою очередь собиралась на сопродюсера подать в суд. Конфликт стал накаляться, сопровождаясь острыми высказываниями друг другу.

Певица в своём микроблоге Instagram оставила пост, в котором сообщила, что она получила претензию от адвоката Кипер. В ней требуется, чтобы артистка удалила из соцсетей своё высказывание. Милявская ранее написала в адрес бывшего сопродюсера, что более наглого существа она в своей жизни не видела. Лолита заявила, что ничего удалять не собирается, так как во всём разберётся суд, добавив очередные оскорбления в адрес Кипер.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 16:41
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