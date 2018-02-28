«ВКонтакте» наделили функцией сбора денег в беседах и групповых чатах

В беседах теперь можно собирать деньги. Создать запрос может каждый участник беседы, а также несколько человек одновременно. Пользователь теперь должен указать сумму, которая поровну поделится между прочими участниками беседы. Самому себе не получиться осуществить перевод. После сбора нужной суммы, запрос автоматически закроется.Сообщение с запросом можно закрепить, чтобы в переписке оно не потерялось в беседе. Создать можно также запрос без ограничений по сумме, для сбора денег, для постоянной поддержки проекта. Все участники могут видеть прогресс сбора средств, а также список людей, поддерживающих запрос. Переводы можно получать вручную либо автоматически на привязанную банковскую карточку, вычёркивая из «чёрного маленького блокнотика» пользователей, сдавших деньги.