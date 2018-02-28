АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Содом и Гоморра стали жертвами испытания ядерного оружия внеземных богов
EUR 68.91 USD 56.37
Курс валют на 01.03.2018

«ВКонтакте» наделили функцией сбора денег в беседах и групповых чатах

В «ВКонтакте» теперь появилась новая функция. Пользователям соцсети предоставляется возможность собирать в беседах деньги на совместные покупки.

«ВКонтакте» наделили функцией сбора денег в беседах и групповых чатах

В беседах теперь можно собирать деньги. Создать запрос может каждый участник беседы, а также несколько человек одновременно. Пользователь теперь должен указать сумму, которая поровну поделится между прочими участниками беседы. Самому себе не получиться осуществить перевод. После сбора нужной суммы, запрос автоматически закроется.

Сообщение с запросом можно закрепить, чтобы в переписке оно не потерялось в беседе. Создать можно также запрос без ограничений по сумме, для сбора денег, для постоянной поддержки проекта. Все участники могут видеть прогресс сбора средств, а также список людей, поддерживающих запрос. Переводы можно получать вручную либо автоматически на привязанную банковскую карточку, вычёркивая из «чёрного маленького блокнотика» пользователей, сдавших деньги.
Технологии / Главные новости
Добавил: tantan61 Вчера, 23:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Бузова сообщила, что Филипп Киркоров в ее
Дарья Пынзарь очутилась в сказочно-красивом месте
В Netflix выделили 8 млрд. долларов на выпуск 700
Ольга Рапунцель все-таки простила свою младшую
Штабы Собчак и Жириновского отреагировали на
Компания Eutelsat разрабатывает спутник Quantum
Елена Валюшкина чуть не погибла, когда была
Водитель Uber создал плейлисты для различных
Ученые считают, что Арктика и Европа поменялись
В METI International передан радиосигнал
Mercedes-Benz G-класса 2019 года оснастят
Mercedes-Benz G-класса 2019 года получил мотор с
Volkswagen подготовил Golf GTI для участия в
Слова Людмилы Поргиной о сборе средств на лечение
Премиальный внедорожник DS7 Crossback поступит в
Ученые определили возможность общения шимпанзе и
«ВКонтакте» наделили функцией сбора денег в
Ученые: Черные дыры маленьких галактик могут
Ясновидящая Елена Ясевич родила второго ребенка
Никас Сафронов заявил, что Дольче и Габбана
Карбонаты могут сами превращаться в алмазы при
Александр Гобозов фигурирует на сайте судебных
В Иркутске таксист убил работавшую в ювелирном
Учёные: Прикосновения любимых помогают справиться
Компания Ford в 2019 году представит свой самый
Памела Андерсон доказала, что сексуальность в ней
Wargaming заключила крупную сделку с офисами в
Открытие самых древних звезд поможет ученым
За непристойную песню у Розенбаума в начале
«Яндекс» обновил дизайн сервиса онлайн-сервиса
Просмотреть все новости