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Ани Лорак откровенно призналась, что имеет целый список претензий к своему мужу Мурату

Ани Лорак рассказала о многих претензиях к своему супругу Мурату.

Ани Лорак откровенно призналась, что имеет целый список претензий к своему мужу Мурату


Недавно стало известно, что брак Ани Лорак дал трещину. Исполнительница появилась 22 февраля на шоу "Красавцы" Love Radio и поведала о своих многочисленных претензиях к своему супругу Мурату Налчаджиоглу.

Ани откровенно призналась, что ее муж очень ревнивый, ленивый и вспыльчивый. Мурат может закатить скандал певице, если ее кто-то приобнимет во время фотографирования. Но не стоит забывать, что она исполнительница и что ее работа еще заключается в том, чтобы быть желанной и сексуальной для своих поклонников.

Кроме всего этого ее супруг недисциплинированный и из-за этого иногда срывается их отдых. Еще ее возлюбленный много обещает, а на деле не держит свих слов, чем очень ее огорчает. Например, может дать обещание что-то выполнить сегодня, а сам растянет это на целую неделю.

Эта тема ее очень волнует и раздражает, но она говорит о ней то с улыбкой, то с негативом. По традиции в конце радио-шоу необходимо признаться своему муж в любви. Ани Лорак решила сделать это не своими словами, а исполнила импровизацию на английском языке.

Ведущие шоу очень надеются, что певица счастлива в этом браке, но ее слова, к сожалению, говорили обратное.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 14:10
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