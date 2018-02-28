Ольга Бузова в первый день весны начнет дарить подарки

Уже с 1 марта начнется розыгрыш 210 рублей, которые получат семь счастливиц. Также в запасе у знаменитости еще много маленьких подарочков, которые будут разыгрываться в Сети каждый день.Ольга Бузова надеется, что эти сюрпризы приблизят девушек к их мечте и спрашивает у фолловеров, должны ли только мужчины поздравлять женщин с праздником 8 Марта или подруги тоже могут обмениваться подарками.Все условия розыгрыша описаны в комментарии к видео и желание выиграть, если не 30 тысяч на карту, то хотя бы небольшой сюрприз, выразили многие подписчики телезвезды.