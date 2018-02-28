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Анастасия Квитко в приложении для смартфона показывает грудь за деньги

Анастасия Квитко, являющаяся известной моделью с пышными формами, разработала своё приложение для смартфонов, в котором за деньги демонстрирует интимные фотографии ягодиц и груди.

Анастасия Квитко в приложении для смартфона показывает грудь за деньги

Анастасия Квитко поведала, что запустила своё приложение для смартфонов, которое можно бесплатно скачать в Play Market. Для того чтобы просматривать публикации и видеоролики модели, нужно зарегистрироваться. Приложение сделано по виду Instagram, в котором показывается лента со снимками. В нём можно оставлять свои комментарии.

Особенностью приложения является то, что посмотреть селфи Квитко можно бесплатно, но за более откровенные публикации стоит заплатить порядка десяти долларов. После этого, для интернет-пользователя откроется достаточно откровенная фотография или видеоролик при участии обнажённой модели.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 22:15
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