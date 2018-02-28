Анастасия Квитко в приложении для смартфона показывает грудь за деньги

Анастасия Квитко поведала, что запустила своё приложение для смартфонов, которое можно бесплатно скачать в Play Market. Для того чтобы просматривать публикации и видеоролики модели, нужно зарегистрироваться. Приложение сделано по виду Instagram, в котором показывается лента со снимками. В нём можно оставлять свои комментарии.Особенностью приложения является то, что посмотреть селфи Квитко можно бесплатно, но за более откровенные публикации стоит заплатить порядка десяти долларов. После этого, для интернет-пользователя откроется достаточно откровенная фотография или видеоролик при участии обнажённой модели.