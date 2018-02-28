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Amazon купила Ring - производителя «умных» дверных звонков

Венчурная развивающаяся компания Grishin Robotics, продала американской корпорации Amazon портфельную компанию Ring. Сумму сделки не уточняют.

Amazon купила Ring - производителя «умных» дверных звонков


Основанная в 2012 году компания Ring, разрабатывает "умные устройства", обеспечивающие в жилых помещениях безопасность предметов. Grishin Robotics в компанию инвестировал в марте позапрошлого года. Финансирование составило 61,2 млн. дол. Ring с момента основания привлек 210 млн. дол. За последние несколько лет сделка является крупнейшей на рынке. Несмотря на позитивные сигналы, пока индустрия находится на ранней ещё стадии развития. Следующие годы обещают быть также интересными.

Венчурную компанию Grishin Robotics основали ещё в 2012 году. Данная компания начала одной из первых осуществлять работу с предпринимателями непосредственно в сферах интернета вещей, искусственного интеллекта, современной робототехники, а также соответствующего программного обеспечения.
Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 22:00
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