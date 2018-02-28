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Ученые использовали свойства жуков-светлячков для исследования подопытных животных

Для изучения функций мозга мышей и обезьян специалисты успешно применили систему визуализации, принцип которой основан на использовании генов светлячков. Благодаря этому, ученые проследили, как в тканях животных проходят процессы роста раковых клеток.

Подобная визуализация получилась при попытках исследователей вводить в ткани подопытных животных фермента люциферазы и ее субстрата, искусственного происхождения. Этот метод способствовал наблюдению всего процесса роста, в мозге обезьян и мышей, раковых клеток.
Ученые использовали свойства жуков-светлячков для исследования подопытных животных


В современной биологии, люциферазу применяют в качестве репортерного белка уже давно, благодаря тому, что оная способна выделять свет. В естественных условиях, данный фермент наделяет светлячков способностью светиться. При использовании в лаборатории, он вводится в ткани организма подопытных животных, позволяя тем самым отслеживать исследователям все изменения, в области исследуемого органа, применяя CCD-камеру.

Эксперименты на мышах, с последующим переходом к обезьянам, основаны на инъекциях, проникающих в полосатое тело мозга и содержащих вирусный вектор, в который заранее добавлена примесь фермента светлячков. Как оказалось, данный фермент способен «освещать» даже на уровне таких глубоких тканей, что и получилось зафиксировать видеокадрами. При всем этом, от данной системы визуализации не наблюдаются никакие побочные эффекты, причем нет изменений и в поведении животных.
Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 18:45
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