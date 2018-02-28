Искусственные цветы с нектаром и пыльцой созданы австралийским художником

По своему виду цветы напоминают цветущий на полях рапс, благодаря стеблю и четырем лепесткам, обладающими оттенками желтого или зеленовато - желтого цвета. Отверстие в виде трубки, в центре каждого лепестка, предназначено для доставки нектара, отверстие окружает приспособление, подающее пыльцу. Помимо прочего, цветы оборудованы искусственными тычинками. Специальные насосы подает пыльцу и нектар. При демонстрации своего творения, Кэнди использовал состав «нектара» из сахара и воды, а также пыльцу из настоящих пчелиных ульев. Причем, из публикаций в Сети видно, что пчелы, как в естественных условиях, лапками собирают пыльцу.Пока точно не определено, как искусственно созданные цветы поспособствуют увеличению популяции пчел. Предполагается размещение подобных «растений» на полях, недалеко от настоящих. Сама проблема обостряется с каждым годом, за период 2014 - 2015 годов, в США насекомые сократили свою численность на 42%.