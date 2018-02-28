АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Содом и Гоморра стали жертвами испытания ядерного оружия внеземных богов
EUR 68.66 USD 55.67
Курс валют на 28.02.2018

Искусственные цветы с нектаром и пыльцой созданы австралийским художником

Австралийским художником Майклом Кэнди принято решение обратить внимание всего человечества на проблему значительного снижения популяции медоносных пчел. Для этого, им были созданы искусственные цветы, причем имеющие и пыльцу, и нектар. Они могут помочь пчелам проводить опыление настоящих растений.

По своему виду цветы напоминают цветущий на полях рапс, благодаря стеблю и четырем лепесткам, обладающими оттенками желтого или зеленовато - желтого цвета. Отверстие в виде трубки, в центре каждого лепестка, предназначено для доставки нектара, отверстие окружает приспособление, подающее пыльцу. Помимо прочего, цветы оборудованы искусственными тычинками. Специальные насосы подает пыльцу и нектар. При демонстрации своего творения, Кэнди использовал состав «нектара» из сахара и воды, а также пыльцу из настоящих пчелиных ульев. Причем, из публикаций в Сети видно, что пчелы, как в естественных условиях, лапками собирают пыльцу.
Искусственные цветы с нектаром и пыльцой созданы австралийским художником


Пока точно не определено, как искусственно созданные цветы поспособствуют увеличению популяции пчел. Предполагается размещение подобных «растений» на полях, недалеко от настоящих. Сама проблема обостряется с каждым годом, за период 2014 - 2015 годов, в США насекомые сократили свою численность на 42%.
Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 17:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Анонсирован ТОП-10 самых популярных в Москве
Брайан К.Вон собирается создать сольный филмьм о
Ученые использовали свойства жуков-светлячков для
Ксения Собчак на теледебатах облила водой
Mercedes-Benz G-класса 2019 года оснастят
Китайская компания JAC показала свой новый
Новый кроссовер Haval H4 появится в продаже в
Vodafone собирается создать сеть 4G на Луне в
Гарик Харламов поздравил себя с 37-летием
В Египте при столкновении двух поездов погибло
Садальский показал детское фото Татьяны
Skoda Vision X наделят бензиновым, газовым и
«Мегафон» мобильные счета абонентов привяжет к
Искусственный интеллект создал видеоклип для
Vernee Apollo 2 повторно представлен на Mobile
Учёные из США впервые из зубного камня древних
Джеймс Ганн раскрыл секрет о Груте из «Стражей
Эксперты назвали ТОП-7 авто с мощнейшей
Элисон Паркер взбудоражила фанатов эротическим
Искусственные цветы с нектаром и пыльцой созданы
Полина Максимова шокировала фанатов новой
Ученые в лабораторных условиях воссоздали
В Москве пенсионер умер в магазине после
Татьяне Васильевой исполняется 71 год
У Лолиты Милявской разгорелся конфликт с
Екатерина Стриженова выложила трогательный
Ученые: Сверхмассивные черные дыры превращают
Ученые: Инопланетяне могут выжить на луне Юпитера
В Чехии в течение 3 недель от гриппа умерли 50
"Летающий мозг" ИИ Симон будет выслеживать
Просмотреть все новости