Ксения Бородина подарила дочери странный чудо-дом

Знаменитость спрашивает у своих подписчиков, как они развивают своих детишек и объяснила, что в последнее время этот «чудо-домик» стал любимой забавой Теи и она играет с ним по несколько часов в день.Помимо этого Ксения отметила, что дети растут быстро, а потому нужно стараться проводить с ними как можно больше времени и намерена вместе с блогерами разыграть несколько подобных домиков и детских комбинезонов для подписчиков.Для участия в розыгрыше фолловерам требуется подписаться на спонсоров и оставить в комментариях «я люблю своего малыша». В итоге вся лента Ксении Бородиной в отзывах на эту публикацию оказалась заполнена словами объяснений в любви к детям.