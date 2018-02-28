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Ксения Бородина подарила дочери странный чудо-дом

Популярная ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина опубликовала в Instagram видеоролик, в котором дарит своей младшей дочери Теоне развивающий домик.

Знаменитость спрашивает у своих подписчиков, как они развивают своих детишек и объяснила, что в последнее время этот «чудо-домик» стал любимой забавой Теи и она играет с ним по несколько часов в день.

Ксения Бородина подарила дочери странный чудо-дом

Помимо этого Ксения отметила, что дети растут быстро, а потому нужно стараться проводить с ними как можно больше времени и намерена вместе с блогерами разыграть несколько подобных домиков и детских комбинезонов для подписчиков.

Для участия в розыгрыше фолловерам требуется подписаться на спонсоров и оставить в комментариях «я люблю своего малыша». В итоге вся лента Ксении Бородиной в отзывах на эту публикацию оказалась заполнена словами объяснений в любви к детям.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:21
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