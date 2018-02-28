Производство авто Volkswagen в РФ в 2017 году выросло на 14%

В прошлом году в РФ немецко-российский концерн Volkswagen Group Rus собрал 167 500 авто. На калужском предприятии выпустили 118 500 авто (плюс 8%). С конвейера «Группа ГАЗ» в Нижнем Новгороде сошло 49 000 авто Volkswagen и Skoda (+32,4%). Здесь в марте 2017 года началась сборка версии Skoda Octavia. В июне в Калуге начался выпуск Skoda Rapid. Самой массовой версией Volkswagen отечественного производства в РФ в прошлом году стал седан Polo (48 595 авто; +1,9%). Кроссовер Tiguan продали в количестве 27 666 авто. При этом увеличение составило 2,6 раза. Седан Jetta продали в количестве 5 041 авто (-34,7%).В 2017 году самой продаваемой моделью стала Rapid (29 445 авто; + 13,6%). А вот Octavia продали в количестве 22 648 авто (+4,1%). Третье место досталось кроссоверу Yeti. В данном случае результат продаж составил 6 262 транспортных средств (-1%).