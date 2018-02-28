Стал известен мотив стрелка из Казани
Вечером 27 февраля житель Казани устроил настоящую бойню. Жертвой стрелка стал сотрудник ОМОна, еще несколько человек получили ранения.
Как сообщил изданию «Lenta.ru» источник из правоохранительных органов, выяснились мотивы, побудившие мужчину открыть стрельбу. Как оказалось, сам стрелок покончил с жизнью, а на месте ЧП задержали его друга, которого считали его пособником. Сам друг отрицает свое участие в преступлении и говорит, что был лишь свидетелем.
По словам задержанного, «казанский стрелок» перед случившимся отбывал 10 суток админареста. Заявление на него написал жена, которая, пока его не было, с вещами и детьми переехала к брату. После того, как админнаказание у стрелка закончилось, он, напившись и взяв ружье, поехал разбираться.
В настоящее время следственная группа разбирается в степени причастности к преступлению задержанного.
Стало известно, что у погибшего от пули стрелка полицейского остались жена и трое детей.
Как сообщил изданию «Lenta.ru» источник из правоохранительных органов, выяснились мотивы, побудившие мужчину открыть стрельбу. Как оказалось, сам стрелок покончил с жизнью, а на месте ЧП задержали его друга, которого считали его пособником. Сам друг отрицает свое участие в преступлении и говорит, что был лишь свидетелем.
По словам задержанного, «казанский стрелок» перед случившимся отбывал 10 суток админареста. Заявление на него написал жена, которая, пока его не было, с вещами и детьми переехала к брату. После того, как админнаказание у стрелка закончилось, он, напившись и взяв ружье, поехал разбираться.
В настоящее время следственная группа разбирается в степени причастности к преступлению задержанного.
Стало известно, что у погибшего от пули стрелка полицейского остались жена и трое детей.
Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 08:36