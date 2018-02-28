Стал известен мотив стрелка из Казани

Как сообщил изданию «Lenta.ru» источник из правоохранительных органов, выяснились мотивы, побудившие мужчину открыть стрельбу. Как оказалось, сам стрелок покончил с жизнью, а на месте ЧП задержали его друга, которого считали его пособником. Сам друг отрицает свое участие в преступлении и говорит, что был лишь свидетелем.По словам задержанного, «казанский стрелок» перед случившимся отбывал 10 суток админареста. Заявление на него написал жена, которая, пока его не было, с вещами и детьми переехала к брату. После того, как админнаказание у стрелка закончилось, он, напившись и взяв ружье, поехал разбираться.В настоящее время следственная группа разбирается в степени причастности к преступлению задержанного.Стало известно, что у погибшего от пули стрелка полицейского остались жена и трое детей.