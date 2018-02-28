Uber и другие популярные такси-сервисы увеличивают загруженность дорог

Компании Uber и Lyft утверждали, что являются лишь дополнением к общественному транспорту, которое всегда сможет отвезти пассажира в аэропорт ночью или другие места назначения, где нет остановок. По их представлению это должно было сократить трафик на дорогах, ведь жители городов будут реже пользоваться личным транспортом.Однако на деле ситуация оказалась другой. Поскольку современными такси-сервисами пользоваться стало гораздо дешевле, соответственно, на них повысился спрос и предложение. На Uber начали переходить те люди, которые до этого пользовались общественным транспортом. Эксперты уверены, что такая тенденция наоборот увеличивает загруженность дорог и провоцирует появление пробок.