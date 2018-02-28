АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Содом и Гоморра стали жертвами испытания ядерного оружия внеземных богов
EUR 68.66 USD 55.67
Курс валют на 28.02.2018

Uber и другие популярные такси-сервисы увеличивают загруженность дорог

Популярные такси по типу Uber всегда позиционировали себя как сервисы, которые способны разгрузить улицы от личного транспорта и уменьшить количество пробок. Однако результаты исследований доказали обратную тенденцию.

Uber и другие популярные такси-сервисы увеличивают загруженность дорог


Компании Uber и Lyft утверждали, что являются лишь дополнением к общественному транспорту, которое всегда сможет отвезти пассажира в аэропорт ночью или другие места назначения, где нет остановок. По их представлению это должно было сократить трафик на дорогах, ведь жители городов будут реже пользоваться личным транспортом.

Однако на деле ситуация оказалась другой. Поскольку современными такси-сервисами пользоваться стало гораздо дешевле, соответственно, на них повысился спрос и предложение. На Uber начали переходить те люди, которые до этого пользовались общественным транспортом. Эксперты уверены, что такая тенденция наоборот увеличивает загруженность дорог и провоцирует появление пробок.
Общество / Технологии / Авто
Добавил: Joanne Сегодня, 10:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Анонсирован ТОП-10 самых популярных в Москве
Брайан К.Вон собирается создать сольный филмьм о
Ученые использовали свойства жуков-светлячков для
Ксения Собчак на теледебатах облила водой
Mercedes-Benz G-класса 2019 года оснастят
Китайская компания JAC показала свой новый
Новый кроссовер Haval H4 появится в продаже в
Vodafone собирается создать сеть 4G на Луне в
Гарик Харламов поздравил себя с 37-летием
В Египте при столкновении двух поездов погибло
Садальский показал детское фото Татьяны
Skoda Vision X наделят бензиновым, газовым и
«Мегафон» мобильные счета абонентов привяжет к
Искусственный интеллект создал видеоклип для
Vernee Apollo 2 повторно представлен на Mobile
Учёные из США впервые из зубного камня древних
Джеймс Ганн раскрыл секрет о Груте из «Стражей
Эксперты назвали ТОП-7 авто с мощнейшей
Элисон Паркер взбудоражила фанатов эротическим
Искусственные цветы с нектаром и пыльцой созданы
Полина Максимова шокировала фанатов новой
Ученые в лабораторных условиях воссоздали
В Москве пенсионер умер в магазине после
Татьяне Васильевой исполняется 71 год
У Лолиты Милявской разгорелся конфликт с
Екатерина Стриженова выложила трогательный
Ученые: Сверхмассивные черные дыры превращают
Ученые: Инопланетяне могут выжить на луне Юпитера
В Чехии в течение 3 недель от гриппа умерли 50
"Летающий мозг" ИИ Симон будет выслеживать
Просмотреть все новости