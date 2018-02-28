Генетики обнаружили факты скрещивания древних слонов и мамонтов

Факты, выявленные в ходе проведения научных работ, помогли специалистам из Гарвардского университета установить ориентировочное время, указывающее на период отсоединения вымерших древних мастодонтов, от представителей предков будущих слонов. Временной период равняется примерно 30 миллионов лет назад. Мамонты и слоновые вели совместное существование во время миграций по континентам, между представителями особей проходило скрещивание. На основании подробного анализа, ученые установили кардинальные различия между представителями лесных слонов и проживавших в условиях саванны. Итоги показали, что это совершенно разные виды, предки которых еще 2 миллиона лет назад разделились естественным образом друг от друга.Особо отмечено, что вымерли представители последних мамонтов Земли относительно недавно. Временной промежуток - примерно 1350 лет до нашей эры. Популяция карликовых мамонтов вела изолированное существование, животные расселялись на территории острова Врангеля в Северно-Ледовитом океане. Причем это было то время, когда уже существовали постройки первых египетских пирамид.