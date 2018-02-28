Алла Духова рассказала, что через три дня после родов ставила номер для Валерия Леонтьева

Популярный хореограф Алла Духова поведала, что все девушка из группы «Тодес» уже мамы. Алла также рожала в перерывах между концертами и гастролями, а работала всегда до последнего. Несмотря на большой живот, она продолжала ставить номера.А однажды только родив, ей позвонил Валерий Леонтьев и попросил, чтобы она в срочном порядке поставила ему номер. Малышу на тот момент было три дня, но хореограф не отказалась и предложила, чтобы к ней приехали танцовщицы и она поставит им танец. А потом за несколько дней до выступления она явилась на репетицию, чтобы проверить все нюансы.Духова откровенно призналась, что ради карьеры пожертвовала своей личной жизнью. Она честно сказала, что ей просто не хватало времени на мужа, хоть она и старалась. Ведь не зря говорят, что семья – это сложная и кропотливая работа.Стоит напомнить, что у Аллы имеются двое сыновей. Владимиру уже 23 года, у него есть жена и дочка, а Константину 15 лет. Он танцует в «Тодесе» и увлекается спортом. Парень высокий и крупный, но, несмотря на это пластичный и уже имеет свой собственный стиль.