Ученые научились определять биологический возраст организма людей по анализу мочи

По словам учёных, биологический, а также хронологический возраст людей может не совпадать, вследствие того, что скорость старения клеток является связанной с генетикой, окружающей средой, образом жизни. В свою очередь определение биологического истинного возраста организма позволит выявлять болезни, связанные со старостью, а также предсказывать смерть.В случае анализа мочи в рамках эксперимента специалистами были взяты образцы у 1200 китайских жителей, возраст которых составлял 2 – 90 лет. Эксперты обращали внимание на вещество, которое называется маркером старения, свидетельствующее касательно подтверждения клеток вследствие окисления. После двадцати одного года количество данного вещества в организме людей увеличивается. Это отражается в итоге на составе мочи.