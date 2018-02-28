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Ученые научились определять биологический возраст организма людей по анализу мочи

Исследователи научились определять биологический возраст организма, а не хронологический. Главным инструментом в данном случае стал анализ мочи.

Ученые научились определять биологический возраст организма людей по анализу мочи

По словам учёных, биологический, а также хронологический возраст людей может не совпадать, вследствие того, что скорость старения клеток является связанной с генетикой, окружающей средой, образом жизни. В свою очередь определение биологического истинного возраста организма позволит выявлять болезни, связанные со старостью, а также предсказывать смерть.

В случае анализа мочи в рамках эксперимента специалистами были взяты образцы у 1200 китайских жителей, возраст которых составлял 2 – 90 лет. Эксперты обращали внимание на вещество, которое называется маркером старения, свидетельствующее касательно подтверждения клеток вследствие окисления. После двадцати одного года количество данного вещества в организме людей увеличивается. Это отражается в итоге на составе мочи.
Общество / Наука
Добавил: tantan61 Сегодня, 09:45
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