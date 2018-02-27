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Полина Гагарина заинтриговала своих поклонников публикацией без челки

Полина Гагарина, являющаяся известной отечественной певицей, заинтриговала своих многочисленных фолловеров в соцсети Instagram новой фотографией без челки. Новую прическу артистки активно стали обсуждаться фанатами.

Полина Гагарина заинтриговала своих поклонников публикацией без челки

Двадцать седьмого февраля Гагарина обнародовала новую публикацию, на которой видна её прическа. Новый образ сразу же стал обсуждаться подписчиками. Поклонники спорили, станет ли данный новый образ постоянным или это очередной снимок с какого-нибудь видеоклипа или фотосессии. Однако сама же артистка на эти вопросы никак не отреагировала, оставив поклонникам простор для мыслей.

Часть фолловеров написали, что их любимица очень идёт новая прическа, которая отлично подчёркивает черты лица Гагариной. Свежая публикация за семь часов смогла собрать более ста тысяч отметок «Нравится» и свыше тысячи комментариев от многочисленных фанатов знаменитости.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 23:32
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