Максим Виторган оказался замешан в громком убийстве

Шерлоками первых выпусков шоу уже стали актёры Сергей Друзьяк, Илья Кулик, Михаил Полицеймако, певцы Прохор Шаляпин и Александр Данко, фигуристка Анастасия Гребенкина, дизайнер Маша Цигаль и писатель Олег Рой.По правилам телешоу - если трое из пяти игроков угадывают имя преступника, то они между собой делят денежный приз, а если нет – все деньги забирает убийца. Телеведущий помогает участникам наводящими вопросами.