Максим Виторган оказался замешан в громком убийстве
Шестнадцатого марта на телеканале ТВ-3 стартует детективная программа "Шерлоки", ведущим которой является Максим Виторган. В начале каждого эфира пятерым участникам дают досье на их персонажей. Каждый игрок - подозреваемый в убийстве и кто-то из них – убийца. При этом преступнику надо запутать следы следствия так, чтобы его не могли вычислить. Остальным участвующим предстоит восстановить картину случившегося и узнать, кто из игроков виновен.
Шерлоками первых выпусков шоу уже стали актёры Сергей Друзьяк, Илья Кулик, Михаил Полицеймако, певцы Прохор Шаляпин и Александр Данко, фигуристка Анастасия Гребенкина, дизайнер Маша Цигаль и писатель Олег Рой.
По правилам телешоу - если трое из пяти игроков угадывают имя преступника, то они между собой делят денежный приз, а если нет – все деньги забирает убийца. Телеведущий помогает участникам наводящими вопросами.
Шерлоками первых выпусков шоу уже стали актёры Сергей Друзьяк, Илья Кулик, Михаил Полицеймако, певцы Прохор Шаляпин и Александр Данко, фигуристка Анастасия Гребенкина, дизайнер Маша Цигаль и писатель Олег Рой.
По правилам телешоу - если трое из пяти игроков угадывают имя преступника, то они между собой делят денежный приз, а если нет – все деньги забирает убийца. Телеведущий помогает участникам наводящими вопросами.